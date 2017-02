Greipel pakt tweede zege van 2017: "Kat-en-muisspel"

21:25 – Het was ontzettend close, maar André Greipel wist zaterdagmiddag met een miniem verschil de vierde etappe van de Volta ao Algarve op zijn naam te schrijven. De Duitser in Belgische dienst klopte John Degenkolb en Dylan Groenewegen op de meet. Het was Greipels tweede zege van dit jaar: in januari won hij ook al de Trofeo Porreres op Mallorca.



"Het was een kat-en-muisspel tussen de vluchters en het peloton", analyseert Greipel de koers op de officiële site van werkgever Lotto Soudal. "In de laatste zeventig kilometer reden we echt à bloc. Wij zetten Frederik Frison en Jelle Wallays mee op kop. Het was heel nipt, maar uiteindelijk werden de vluchters ingerekend. Ze waren sterk, maar dat waren ook onze renners en die van de andere sprintteams. Jens Debusschere kwam ten val, waardoor we onze plannen wat moesten omgooien."



Zodoende bracht Nikolas Maes Greipel, Jürgen Roelandts, Tony Gallopin en Tiesj Benoot naar voren. "Jürgen zette me uiteindelijk af in het wiel van Démare. Vervolgens verloor ik enkele posities toen Maximiliano Richeze met Fernando Gaviria opschoof. Ik moest een lange sprint leveren, maar ik raakte tot aan het wiel van Degenkolb en kon hem kloppen. Ik wist dat ik won, hoewel het verschil klein was. Dit was een mooie overwinning."



Greipel hoeft niet te rekenen op nog een ritzege in de Ronde van de Algarve: zondag wordt de rittenkoers besloten met een etappe richting de Alto do Malhão. Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) mag proberen zijn voorsprong te verdedigen om zo zijn eerste rondezege in Nederlandse dienst te boeken. De Sloveen heeft 22 tellen voor op Michal Kwiatkowski.