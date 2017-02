Hermans eindwinnaar in Oman, Kristoff pakt derde ritzege

11:13 – Het is Ben Hermans gelukt: de 30-jarige Belg van BMC Racing heeft eindelijk zijn eerste rondezege geboekt. Ondanks een valpartij in de laatste etappe wist Hermans zijn voorsprong op Rui Costa (UAE-Abu Dhabi) en Fabio Aru (Astana) te verdedigen. Alexander Kristoff besloot een zeer succesvolle ronde in het woestijnstaatje met zijn derde etappezege: de Noor van Katusha-Alpecin versloeg Eduard Michael Grosu en Sacha Modolo. Ramon Sinkeldam (Team Sunweb) kwam als zesde over de meet.



De laatste etappe van de Ronde van Oman, die de wielrenners over honderddertig kilometer naar Muttrah Corniche voerde, werd kleur gegeven door twee Belgen en een Fransman. Iljo Keisse, Aimé De Gendt en Benjamin Giraud ontsnapten vroeg in de rit, maar BMC controleerde gedurende de hele ontsnapping. De Amerikaanse ploeg werkte daarin samen met Katusha-Alpecin, dat natuurlijk een vinger in de pap wilde houden voor sprinter Kristoff.



Een onschuldige val van Hermans bracht enige beroering in het peloton, maar de Belg kon direct weer opstappen en verder rijden. In de beklimming van de Al Hamriyah, de eerste puist van de dag, gingen Keisse en De Gendt er met z'n tweeën vandoor. Na aandringen van het peloton moest het Belgische duo uiteindelijk inbinden, waarop Romain Bardet (AG2R) en olympisch kampioen Greg Van Avermaet nog een poging deden. Hun ontsnapping leverde echter niets op, en zodoende mochten de sprinters het wederom beslissen.



Met een derde etappezege bekroonde Kristoff zijn Ronde van Oman, Hermans kon juichen na het passeren van de eindstreep. De Belg, die twee etappes won, hield uiteindelijk 22 seconden over ten opzichte van Costa. Achter Aru reed Merhawi Kudus (Dimension Data) naar een keurige vierde plaats algemeen, Tsgabu Grmay (Bahrain Merida) werd vijfde.