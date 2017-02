LottoNL-Jumbo met Gesink en Kruijswijk naar Abu Dhabi

12:54 – Zowel Robert Gesink als Steven Kruijswijk staat aan de start in de Ronde van Abu Dhabi, die komende donderdag van start gaat. Dat maakte LottoNL-Jumbo zondagmiddag middels een persbericht bekend. Naast het Nederlandse duo zal Juan José Lobato de kar trekken wat betreft de sprints: de Spanjaard maakte in de Ronde van Dubai zijn debuut voor de Nederlandse formatie.



George Bennett is terug van afwezigheid: de Nieuw-Zeelander, die zo sterk voor de dag kwam in de Vuelta a España, had te kampen met de ziekte van Pfeiffer. Bennett is echter volledig hersteld en mag zodoende aanschuiven voor de vlakke rittenkoers in de woestijn. Alexey Vermeulen, Paul Martens, Enrico Battaglin en Bert-Jan Lindeman completeren het achttal.



Eerder deze week bevestigde de organisatie van de koers dat Trek-Segafredo met Alberto Contador aan de start verschijnt. Tanel Kangert (Astana) mag zijn titel van 2016 proberen te verdedigen, met tal aan favorieten mag de organisatie zeker niet klagen over het deelnemersveld. Onder anderen Vincenzo Nibali, Romain Bardet, Tejay van Garderen, Rafal Majka, Mark Cavendish, Nairo Quintana, Marcel Kittel en André Greipel hebben zich ingeschreven voor de ronde in het oliestaatje.