Voorbeschouwing: laatste kans Boonen op de Omloop

18:00 – Het is tegenwoordig nog moeilijk te verkopen dat De Omloop de opener is van het wielerseizoen. Tijdens de Tour Down Under, een stel Franse en Spaanse koersen en een toer door het Midden-Oosten zijn bijna alle wereldtoppers al in actie geweest. Toch blijft Omloop Het Nieuwsblad de koers waarin de klassieke renners zich voor het eerst op hun terrein bevinden. WielerUpdate.nl blikt vooruit op deel I van Vlaamse openingsweekend.



Steeds internationaler

De Molenberg is terug

Toen de Omloop het Nieuwsblad nog de Omloop het Volk heette, domineerden de Belgen. Praktisch elk jaar won er wel een thuisrijder. Slechts sporadisch kon er een Italiaan of een Nederlander het Vlaamse feestje versjteren. Sinds de naamsverandering in 2008 is de koers een stuk internationaler geworden. Van 2009 tot en met 2014 kwam de winnaar ieder jaar uit een ander land. En in zowel 2010 als 2011 (toen Sebastian Langeveld als voorlopig laatste Nederlander won) stond er geen een Belg op het podium. In 2010 werd het ereschavot zelfs gevuld met drie renners uit verschillende continenten: Juan Antonio Flecha (Spanje), Heinrich Haussler (Australië) en Tyler Farrar (Verenigde Staten).Afgelopen jaar werd Omloop Het Nieuwsblad weer een Belgisch feestje. Greg van Avermaet (zie foto) was de snelste uit een kopgroep van vier. Hij legde wereldkampioen Peter Sagan, zijn landgenoot Tiesj Benoot en de Brit Luke Rowe erop. Het bleek voor de alleskunner van BMC Racing de opmaat naar het beste jaar uit zijn loopbaan, waarin hij onder andere de olympische wegrit, een etappe in de Tour, de Tirreno-Adriatico en de Grand Prix Cycliste de Montreal op zijn naam schreef.Zoals te doen gebruikelijk in de Omloop Het Nieuwsblad ligt het zwaartepunt in het middenrif. De aanloop van ruim vijftig kilometer tot de Leberg is vlak, daarna volgen de beklimmingen elkaar rap op. Waarna de vermoeide renners het vervolgens de laatste dertig kilometer tegen elkaar op moeten nemen op een vlak parcours met een paar geplaveide kasseistroken.Toch is er op het 198 kilometerlange traject (drie kilometer korter dan vorig jaar) één cruciale wijziging. De Molenberg is namelijk weer opgenomen in het parcours. Afgelopen jaar waren er werkzaamheden op de kasseienhelling, waardoor de route over Boembeke liep. Deze klim is toch een stuk minder uitdagend dan de steile en korte Molenberg, al was het maar omdat de klim netjes geasfalteerd is.





Laatste kans voor Boonen

De Omloop Het Nieuwsblad staat dit jaar voor het eerst op de kalender van de WorldTour. Toch is het geen verplichte koers voor alle achttien ploegen. UAE Abu Dhabi, Dimension Data en Movistar hebben ervoor gekozen om de Vlaamse seizoensopener links te laten liggen. Buiten Edvald Boasson Hagen (derde in 2014) ontbreekt er om die reden geen echte kasseivreter. Ook zijn ploeggenoot Scott Thwaites is er daardoor niet bij. De Brit werd in 2016 zestiende en is daarmee de beste coureur van vorig jaar die nu niet op de startlijst staat.Wat de kanshebbers die wel aanwezig zijn betreft zal bij de start ongetwijfeld de meeste aandacht uitgaan naar Tom Boonen. De Belg is bezig aan zijn afscheidstournee bezig, na Parijs-Roubaix zal hij afzwaaien. De Omloop Het Nieuwsblad is voor Boonen nog altijd de grote Vlaamse klassieker die hij nooit wist te winnen. Wel was hij al tweemaal tweede (2005, 2012) en ook de derde plaats kent hij inmiddels wel (2007, 2015). Zaterdag geldt als zijn laatste kans op de zege in de Omloop.Makkelijk zal het echter niet worden, want met onder andere Van Avermaet, Sagan, Benoot, Sep Vanmarcke, Ian Stannard en Lars Boom is er concurrentie zat. Bovendien is Boonen niet per se de kopman binnen zijn ploeg Quick-Step Floors gezien de aanwezigheid van Niki Terpstra, Zdenek Stybar en tweevoudig winnaar Phillipe Gilbert.Door: Kasper Hermans