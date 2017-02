Voorbeschouwing: sterk deelnemersveld in Abu Dhabi

10:00 – Na de eerste twee krachtmetingen in Australië staan er komende week twee wedstrijden in de WorldTour op het programma: met Omloop Het Nieuwsblad wordt het Vlaamse voorjaar als vanouds afgetrapt, duizenden kilometers verderop is er een meerdaagse ronde gaande. In Abu Dhabi staat de tweede rittenkoers van de WorldTour van dit jaar op het programma. WielerUpdate.nl blikt vooruit.



Het woestijnstaatje is nog niet zo lang te bewonderen op de kalender: slechts twee edities gingen vooraf aan de krachtmeting van dit jaar. Esteban Chaves won de inaugurele Abu Dhabi Tour in 2015, vorig jaar bleek Tanel Kangert de sterkste. Zodoende mag de Est het rugnummer één opspelden in een deelnemersveld dat zijn weerga niet kent.



Grote namen



Wie een blik op de startlijst van de Ronde van Abu Dhabi werpt, kan een glimlach moeilijk onderdrukken. Alberto Contador, Romain Bardet, Vincenzo Nibali, Tejay van Garderen, Samuel Sanchez, Rafal Majka, André Greipel, Nairo Quintana, Roman Kreuziger, Mark Cavendish: het is een greep uit de grote namen die aantreden in de woestijn. Voor LottoNL-Jumbo trekken Steven Kruijswijk en Robert Gesink de kar, Tom Dumoulin is de blikvanger van Team Sunweb.



Mocht je denken dat het nog niet zo lang geleden is dat je hebt gelezen over Kangerts winst in de Abu Dhabi Tour dan heb je volledig gelijk: de vorige twee edities werden namelijk in oktober gehouden en zodoende is het nog maar vier maanden geleden dat het veld de Emiraat aandeed. Evenals vorig jaar staan er vier etappes op het programma: drie biljartlakens worden afgewisseld met één listige bergetappe.



Het koersverloop



De winnaar van zaterdag gaat mogelijk de boeken in als eindwinnaar, al hangt het natuurlijk af van de tijd die hij al dan niet verloren heeft in de voorgaande dagen. In de rit van Al Ain (vertrek bij het Hazza bin Zayed-stadion) naar Jebel Hafeet worden de mannen van de jongens gescheiden. Er is slechts één klim in de genoemde etappe, namelijk de Jebel Hafeet zelf, maar deze is dusdanig zwaar dat de sterksten automatisch boven zullen drijven. Het gemiddelde stijgingspercentage is 5,7 procent, er zitten zelfs vlakken in van elf procent. Kangert legde de basis voor zijn overwinning van vier maanden geleden op de Jebel Hafeet: de renner van Astana kwam met een voorsprong van zeventien seconden op nummer twee Nicholas Roche over de meet.



De ritten van donderdag, vrijdag en zondag zijn kaarsrecht en vlak: er moet respectievelijk 189, 153 en 143 kilometer worden afgelegd. Aanvallers zullen hun best doen en waaiers kunnen op de loer liggen, maar de algemene aanname is dat deze drie ritten in een massasprint zullen eindigen. Cavendish zegevierde vorig jaar tweemaal en was daarmee de grote sprinterswinnaar, Giacomo Nizzolo mocht zich één keer de beste noemen. Ook in 2015 was er één renner die twee ritten won, destijds was Elia Viviani de grote man.



Bezienswaardigheden

De grote publiekstrekker is natuurlijk de Jebel Hafeet, de berg die op de grens met Oman ligt. Het dak van de 'lege berg' ligt op 1.249 meter. Een slingerende weg leidt de renners naar de top van de berg, wat het hoogste punt van de Verenigde Arabische Emiraten is. De beklimming van de Jebel Hafeet is ongeveer 26 kilometer lang. Naast Kangert wist ook Chaves de enige bergetappe in Abu Dhabi te winnen in het jaar dat hij zegevierde: destijds werd Wout Poels, die dit jaar geen acte de présance geeft, derde te worden.





De renners besluiten hun bezoek aan Abu Dhabi met 26 rondjes over het Yas Marina Circuit, waar in november steevast de Grand Prix op het programma staat. Ze leggen iets minder dan de helft af van wat de Formule 1-rijders er doen: waar de snelheidsduivels meer dan driehonderd kilometer afleggen, komen de wielrenners tot een kleine honderdvijftig. Het circuit ligt direct naast het immense Ferrari World, waar de autoliefhebber zijn hart kan ophalen.



Rittenschema Abu Dhabi Tour 2017:

Donderdag 23 februari: Beynounah Educational Complex - Madinat (189 kilometer)

Vrijdag 24 februari: Al Maryah Island - Big Flag (153 kilometer)

Zaterdag 25 februari: Hazza bin Zayed-stadion - Jebel Hafeet (186 kilometer)

Zondag 26 februari: Yas Marina Circuit (26 ronden, 143 kilometer)



Door: René Oudman