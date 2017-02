Jules wint de openingsrit van Tour La Provence

17:27 – De eerste etappe in de Tour Cycliste International La Provence is gewonnen door Justin Jules van WB Veranclassic Aqua Protect. Na een rit van bijna 206 kilometer tussen Aubagne en Istres was de 30-jarige Fransman het snelste in de massasprint.



De vlucht van de dag vertrok niet zomaar op de Franse wegen. Een groep van zeven - met daarbij Alexandre Geniez - vocht lang voor 45 seconden voorsprong, maar werd uiteindelijk teruggehaald. Maxime Bouet, Alexandre Pichot, Mikel Aristi en Damien Touzé kwamen uiteindelijk wel weg en versierden een voorsprong van om en bij de vier minuten. Toch werd het kwartet ook vroeg ingerekend en was er met nog zestig kilometer te gaan een gesloten peloton.



In volle finale probeerde Bouet nogmaals aan te vallen, dit keer solo. Maar de renner van Fortuneo-Vital Concept kwam niet heel ver. Uiteindelijk werd het gewoon een massasprint waarin Jules rapper was dan zijn concurrenten van Jérémy Lecrocq en Lorenzo Manzin.



Voor Jules, die automatisch leider is, is het de vierde overwinning uit zijn loopbaan. Eerder won hij GP La Marseillaise (2013) en verder won hij een etappe in de rondes van zowel Hanain als Azerbeidzjan.