Chaves debuteert in Tour, gebroeders Yates naar Giro

10:11 – Esteban Chaves maakt dit seizoen zijn debuut in de Tour de France. De 27-jarige Colombiaan laat daardoor de Giro d'Italia schieten, zo laat zijn ploeg Orica-Scott weten. De broers Simon en Adam Yates reizen wel af naar Italië voor de jubileumeditie van de Giro.



Orica-Scott wil zich dit jaar in alle drie de grote rondes laten gelden en met Chaves (derde in de Giro en de Vuelta) en Adam Yates (vierde in de Tour) presteerde de Australische WorldTour-ploeg uitstekend in 2016. "Ze hebben ons erg verrast met hun resultaten, maar we hebben een planning voor de lange termijn", vertelt ploegleider Matt White.



White zag Chaves vorig seizoen zijn doorbraak maken en heeft alle vertrouwen in een goed klassement in de Tour de France van zijn Colombiaanse pupil. "Esteban heeft bewezen dat hij er klaar voor is en hij verdient deze kans. Ik denk dat het onrealistisch is om te verwachten dat hij zijn eerste Tour gaat winnen, maar Esteban heeft laten zien dat hij goede klassementen kan rijden in de grote rondes."



Ondanks zijn knappe vierde plaats in de vorige Tour verschijnt Adam Yates niet opnieuw aan de start van La Grande Boucle. "Dat is voor buitenstaanders misschien vreemd, maar voor ons is het simpel. We willen de jongens een beter fundament geven voor de toekomst, omdat daar de meeste potentie is", aldus White.



In de laatste grote ronde van het jaar, de Vuelta a España, start Orica met alle kopmannen. Zowel Chaves als de gebroeders Yates zullen op zaterdag 19 augustus aan het vertrek staan.