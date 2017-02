Nocentini sterkste in eerste etappe Volta ao Alentejo

17:27 – Rinaldo Nocentini heeft de eerste etappe van de Volta ao Alentejo gewonnen. De 39-jarige Italiaan kwam als eerste boven in Castelo de Vide, waar de streep na 158 kilometer was getrokken. Achter de renner van Sporting Clube de Portugal/Tavira volgden de Spanjaarden Eduard Prades en Carlos Barbero op de tweede en derde plek.



Sean Mackinnon and Matteo Dal-Cin toonden lef door al vroeg in de etappe op avontuur te gaan. De voorsprong van het tweetal bedroeg in het beste geval meer dan tien minuten, maar toch zou deze niet voldoende blijken. Sterker nog: de twee werden al op 57 kilometer van de streep bijgehaald.



In de slotfase probeerden Aldemar Ortega Reyes (Manzana Postobón Team) en Edward Dunbar (Axeon Hagens Berman) nog afstand te nemen van het peloton, maar ver kwam het duo niet. Op de slotklim was het laatste woord aan Nocentini, die de Spanjaarden Prades en Barbero achter zich wist te houden. Jasper de Laat (Metec) liet zich goed van voren zien in de Portugese koers en kwam als zevende over de streep.