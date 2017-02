Vanmarcke vaandeldrager voor Cannondale in Omloop

10:21 – De tijd van de Belgische voorjaarsklassiekers begint weer: komende zaterdag staat er met Omloop Het Nieuwsblad de eerste koers in het land van onze zuiderburen op het programma. Waar gisteren (woensdag) bekend werd dat onder anderen Niki Terpstra de kleuren van Quick Step Floors verdedigt, trad Cannondale-Drapac donderdag met haar opstelling naar buiten.



Sep Vanmarcke, die afgelopen winter de overstap maakte van LottoNL-Jumbo, zal de nummer één van de Amerikaanse ploeg zijn. De 28-jarige Belg wordt ondersteund door Paddy Bevin, Kristijan Koren, Taylor Phinney, Tom Scully en Tom Van Asbroeck. Met Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle neemt Cannondale-Drapac ook twee Nederlanders mee: beide heren maakten hun seizoensdebuut in de Volta ao Algarve.



"Ik denk niet dat ik al in mijn topvorm steek", sprak Vanmarcke in een persbericht van zijn broodheer. "Met mijn vorm zou het in principe al wel snor kunnen zitten, ik ga er vanuit dat ik een rol kan spelen in de finale. Wat het resultaat gaat worden kan ik natuurlijk nog niet zeggen, al zijn mijn teamgenoten sterk en zouden we samen tot een mooie prestatie kunnen komen."



Cannondale-Drapac maakte eveneens haar achtkoppige selectie voor Kuurne-Brussel-Kuurne wereldkundig: Bevin, Koren, Langeveld, Scully en Van Asbroeck verschijnen ook daar aan de start: Phinney, Van Baarle en Vanmarcke moeten plaats maken voor Alberto Bettiol, Ryan Mullen en Wouter Wippert.