Van Avermaet hoopt succes in Omloop te herhalen

10:33 – Vorig jaar wist hij te winnen, dit jaar komt hij terug om zijn kroon te verdedigen. Greg Van Avermaet is in de tussentijd olympisch kampioen geworden en met de gouden lijnen op zijn BMC-trui verschijnt de 31-jarige Belg aanstaande zaterdag aan de start in Omloop Het Nieuwsblad.



"Spanje (de Ronde van Valencia, red.) en Oman waren een goede voorbereiding, ik heb er een prima start gehad", kijkt Van Avermaet terug op de afgelopen maand. "Toch kan er niets tippen aan fietsen in het thuisland. Nadat ik de Omloop afgelopen jaar heb weten te winnen wil ik er zeker van zijn dat ik in goede vorm steek, om dit jaar weer om de overwinning te kunnen strijden. De koers zal een goede indicatie geven - naderhand kan ik bepalen hoever ik al ben in mijn voorbereiding op de belangrijke maand april."



Van Avermaet ziet Jempy Drucker, Martin Elmiger, Floris Gerts, Stefan Küng, Daniel Oss, Michael Schär en Francisco Ventoso eveneens aantreden in de Omloop: een dag later, als Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma staat, mogen Tom Bohli, Silvan Dillier en Miles Scotson de honneurs overnemen van Gerts, Schär en Ventoso. Het overige vijftal rijdt beide koersen.