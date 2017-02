Veneberg ziet sprinters niet snel gelost worden in Tokio

11:41 – Het lijkt nog heel ver weg - dat is het ook - maar bondscoach Thorwald Veneberg zit met zijn hoofd al in Tokio. De Japanse hoofdstad is over drieënhalf jaar gastheer van de Olympische Spelen en na het uitlekken van het parcours van de wegwedstrijd begint de 39-jarige keuzeheer voorzichtig te denken aan een plan de campagne.



"Dit is het parcours zoals het mij werd voorgesteld: de renners starten in het centrum van Tokio en draaien na een vlakke aanloopstrook van zo'n 25 kilometer het lokale circuit op", legt Veneberg uit aan het Belgische Sporza. Waar de finish precies ligt is nog niet duidelijk, maar volgens Veneberg moet dat niet veel verschil maken. "De politie wil de aankomst enkele kilometers na het rondje leggen, maar de organisatie wil graag terugkeren naar de startplaats in het centrum. Maar waar de finish ook ligt, dat zal niet bepalend zijn voor de zwaarte van het parcours."



Het olympische parcours zal geen loodzware worden: de twee beklimmingen die in het rondje (dat zestienmaal moet worden afgelegd) zitten, hebben een gemiddeld stijgingspercentage van slechts drie procent. "Ik zal niet zeggen dat ze verwaarloosbaar zijn, want gezien de afstand zullen ze meetellen. Maar ik denk niet dat het obstakels zijn waardoor de sprinters snel gelost zullen worden", zegt Veneberg.



Met het huidige peloton in het achterhoofd wijst Veneberg 'een type Michael Matthews' aan als favoriet, al zou het volgens de bondscoach ook niet ondenkbaar zijn als Van Avermaet zijn olympische titel prolongeert. Als Veneberg nu zou moeten selecteren, zou hij naar eigen zeggen Niki Terpstra, Lars Boom, Dylan Groenewegen, Danny van Poppel en Jos van Emden meenemen. "Dit is zeer hypothetisch, maar op dit moment zou het snel beslist zijn."