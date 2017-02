Vuillermoz keert terug in Catalonië, Bakelants blikvanger

11:53 – Het herstel van Alexis Vuillermoz loopt voorspoedig, zo meldt zijn werkgever AG2R La Mondiale donderdagochtend. De Fransman kwam een maand geleden tijdens een oefenritje in aanraking met een auto en brak daarbij zijn lendenwervel. Vuillermoz (28) keert tijdens de Ronde van Catalonië, die op 20 maart aanstaande van start gaat, terug in het peloton.



AG2R zag haar kans schoon om tegelijkertijd haar lineup voor de Classic de l'Ardèche en de Royal Bernard Drôme Classic bekend te maken: Jan Bakelants is de grote blikvanger van de Franse ploeg bij deze koersen: de Belg is hersteld van zijn valpartijen in Australië. "Ik heb niet langer last, in de tussentijd heb ik hard kunnen trainen in Italië. Eigenlijk wilde ik terugkeren in de Ronde van de Provence, maar samen met mijn coach besloot ik om toch iets meer tijd te nemen. Zodoende hebben we gekozen voor deze twee koersen."



Twee van de afgelopen drie edities van de Drôme Classic werden gewonnen door een renner van AG2R: in 2014 bleek Romain Bardet de sterkste, twee jaar geleden won Samuel Dumoulin. Bakelants was vorig jaar dichtbij: de 31-jarige kwam net tekort op Petr Vakoc.