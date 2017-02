Vd Schueren optimistisch gestemd voor openingsweekend

15:08 – Hij gaat inmiddels alweer zijn vierde seizoen in als sportdirecteur van Wanty-Groupe Gobert: Hilaire Van der Schueren heeft een goed gevoel, voorafgaand aan het Vlaamse openingsweekend. Met Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne staan er twee koersen op het programma waarin de Vlaamse ploegleider succesvol hoopt te zijn met zijn team: waar de aanvallers op zaterdag de ruimte krijgen, wordt alles op de sprint afgestemd in Kuurne.



"Zaterdag wil ik dat onze renners meespelen in de finale", zegt Van der Schueren in een persbericht van Wanty-Groupe Gobert. "Er steken vijf van onze mannen in uitstekende vorm: Frederik Backaert, Jerome Baugnies, Yoann Offredo, Guillaume Van Keirsbulck en Pieter Vanspeybrouck. Zij moeten in staat zijn om hun rol in de finale te spelen. De parcoursverkenning woensdag was belangrijk om de bandenspanning op de kasseien uit te testen. De herintrede van de Molenberg op het parcours is cruciaal. Op dat punt moet je absoluut mee zijn om kans te maken op een goede eindnotering."



De van Quick Step overgekomen Van Keirsbulck, die dit seizoen opende met twee ronden en drie dagkoersen, voelt zich op zijn plaats bij de equipe van Van der Schueren. "Ik vermaak mij hier in de ploeg. Bij Wanty-Groupe Gobert gaat het er anders aan toe dan in mijn tijd bij Quick Step de voorbije jaren. De sfeer tussen de renners is super en Hilaire is een soort vaderfiguur die closer is met de renners dan andere ploegleiders die ik al had."



Van Keirsbulck weet dat het zondag normaliter om sprinter Andrea Pasqualon zal draaien. "Het zal afhangen van de wind, maar als het een spurt wordt, zullen we voor Pasqualon rijden." Naast het door Van der Schueren genoemde vijftal zijn Simone Antonini, Wesley Kreder en Kevin Van Melsen te bewonderen in de Omloop: op zondag moeten Van Melsen, Backaert, Baugies en Vanspeybrouck wijken voor Pasqualon, Mark McNally, Dion Smith en Robin Stenuit.