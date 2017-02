Vanmarcke gaat voor topprestatie in Parijs-Roubaix

10:34 – Sep Vanmarcke verschijnt zaterdag aan de start van Omloop Het Nieuwsblad. De eerste Vlaamse klassieker van het seizoen is echter geen hoofddoel voor de renner van Cannondale-Drapac. Hij gaat op 9 april in Parijs-Roubaix voor een topprestatie.



Vanmarcke stapte deze winter over van LottoNL-Jumbo naar Cannondale. Dat bevalt tot nu toe goed. "De sfeer in de ploeg is heel goed. Iedereen is gefocust op zijn ding. Er zijn ervaren en nieuwe jongens en die zorgen voor heel veel motivatie", zegt de Belg tegenover Sporza. Zaterdag hoopt Vanmarcke al iets te kunnen laten zien in de Omloop. "Ik ben zo klaar als ik wilde zijn en ik denk dat ik goed genoeg ben om in de finale mee te kunnen doen. Of dat volstaat om te winnen, zullen we moeten zien."



De winst is zaterdag ook niet het hoofddoel voor Vanmarcke. Dat is Parijs-Roubaix op 9 april. "Mijn voorbereiding is hetzelfde als vorig jaar. Normaal gesproken zal ik dit weekend nog niet in topvorm zijn. Het is de bedoeling om te pieken in Parijs-Roubaix. Dat is nog enkele weken. Tegen die tijd zal ik wel in orde zijn", besluit hij.