Kuurne-Brussel-Kuurne: sprinters ruiken hun kans

Een blik op de erelijst van Kuurne-Brussel-Kuurne vertelt het verhaal van het parcours. In de afgelopen vijf jaar was het twee keer Mark Cavendish die won, één keer won Tom Boonen de massasprint. Maar in deze vier edities van de afgelopen vijf jaar, in 2013 kon de koers wegens sneeuwval niet doorgaan, was ook één keer het woord aan een avonturier: Jasper Stuyven hield vorig jaar het aanstormende peloton zeventien seconden achter zich en kwam solo over de meet, Alexander Kristoff sprintte naar de tweede plek.





De winnaars van de afgelopen jaren vormen een mooie afspiegeling van een gemiddelde Kuurne-Brussel-Kuurne: meestal wint een sprinter, maar er zijn uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan de heroïsche zege van Bobbie Traksel in 2010, de laatste Nederlandse zege. Hij trotseerde weer en wind in een uitermate barre editie van de koers en boekte de grootste overwinning uit zijn loopbaan.



Met drie zeges is Boonen, de winnaar van 2007, 2009 en 2014, de meest succesvolle renner uit de historie van de koers. Hij krijgt zondag een laatste kans om de wedstrijd voor een vierde keer te rijden; dit wordt zijn laatste 'KBK'. Hij mag niet worden uitgevlakt, en zal getergd zijn na de voor hem teleurstellend verlopen Omloop, maar tot de topfavorieten behoort Boonen op voorhand niet; op basis van pure snelheid zou hij het in een sprint moeten afleggen tegen mannen als Alexander Kristoff, Peter Sagan, Nacer Bouhanni en ook Dylan Groenewegen, op papier de belangrijkste Nederlandse troef. Al mag ook Danny van Poppel, op dreef in de eerste weken van dit seizoen, tot de outsiders voor de winst gerekend worden.



Greg Van Avermaet zal, na zijn zege op zaterdag, vermoedelijk niet gaan meedoen om de prijzen; een jaar geleden nam hij na zijn overwinning in de Omloop een dag later een halve snipperdag en werd hij 74ste. Jens Debusschere, een gevaarlijke outsider, is er niet bij; hij kwam naar ten val in Omloop Het Nieuwsblad. Jürgen Roelandts is om die reden de kopman van Lotto Soudal, dat ook Moreno Hofland in de gelederen heeft.



Het parcours

Hoewel Kuurne-Brussel-Kuurne een sprinterskoers is, is het parcours allesbehalve vlak. Ga maar na: twaalf hellingen, waaronder onder meer La Houppe, de Kruisberg en de Oude Kwaremont: daar krijgt menig wielrenner pijnlijke kuiten van. De laatste horde is de korte, maar steile Nokereberg met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7 procent. Maar: na de laatste klim is het nog ver naar de finish, heel ver: eerst nog een kilometer of twintig naar de eindstreep en vervolgens moeten nog twee lokale rondjes van ongeveer vijftien kilometer worden afgelegd. Tijd genoeg dus voor de sprinters om op adem te komen en eventueel weer de aansluiting met het peloton te hervinden en voor de teams van de rappe mannen om een kopgroep in de kraag te vatten.





Mocht een Nederlander erin slagen om als eerste over de finish te komen, dan zou dat de negende zege van een landgenoot in Kuurne-Brussel-Kuurne zijn. De vraag wie de meest succesvolle Nederlanders in de historie van de koers zijn zou een aardige quizvraag zijn, met Jan Raas en Steven de Jong als juiste antwoorden. Beiden wonnen de wedstrijd twee keer; Raas in 1980 en 1983 en De Jongh in 2004 en 2008. Naast de eerder genoemde Traksel wisten verder Roy Sentjens, Jos Lammertink en Piet Rentmeester te zegevieren in de inmiddels 200,7 kilometer lange koers door Vlaanderen.



