Brand snelt naar solozege in Omloop Het Nieuwsblad

15:08 – Lucinda Brand (archieffoto) heeft dameskoers van Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De Nederlandse rondde sterk ploegenspel van Team Sunweb af. Het podium kleurde volledig oranje in Gent, Chantal Blaak werd namelijk tweede en Annemiek van Vleuten derde.



"De ploeg heeft om moeten schakelen. Vorig jaar reden ze met een defensief plan. Nu hebben we rensters waarmee we de koers kunnen maken. Dat is een ander uitgangspunt. Gelukkig zit er genoeg kwaliteit in de ploeg, dat stelt me gerust. Dat betekent dat er niet alleen maar mij gekeken wordt, zo van: zij gaat hier wel even een succes van maken", aldus Ellen van Dijk in de rubriek Bellen met Ellen op WielerUpdate.nl.



Dat Team Sunweb dit seizoen de koers kan maken, liet de ploeg direct in de eerste grote koers van het seizoen zien. Van Dijk ging in de finale zelf in de aanval samen met Elisa Longo Borghini. Met die versnelling ontplofte de koers. Uiteindelijk wisten Brand, Blaak en Van Vleuten de koplopers te achterhalen, waarna er een interessante finale ontstond.



Brand ging tot twee keer toe in de aanval, bij haar tweede poging was het raak en wist ze het vol te houden tot de meet in Gent. Blaak en Van Vleuten maakten het Nederlandse podium compleet, terwijl Van Dijk nog knap vierde werd.