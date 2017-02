Brand zegeviert na slimme tactiek: "Het was zwaar"

16:33 – Een onvervalste één-twee-drie voor de Nederlandse dames in Omloop Het Nieuwsblad vandaag (zaterdag): Lucinda Brand van Team Sunweb was het gelukkigste, Chantal Blaak en Annemiek van Vleuten kleurden het podium oranje.



"Dit was een ontzettend goede dag", verklaarde Brand na afloop. "Het team was geweldig en steunde me goed, door me uit de wind te houden. De meiden brachten me in een uitstekende positie, en we kwamen in een perfecte situatie met Ellen op kop en de support erachter. Ze hielpen mij aan een goede plek bij de kasseien en in de klimmetjes, waardoor ik eigenlijk niet veel heb hoeven doen."



Door een slimme teamtactiek wist Brand haar concurrenten in de vernieling te rijden, zonder zelf één trap teveel te doen. "Ik ging als eerste de Molenberg op en toen de aanvallen losgingen, kwamen we weg in een kleine groep. Ellen hield het gat groot, wat goed was voor mij. Met een kilometer of tien te gaan begonnen we aan te vallen, ik plaatste mijn laatste aanval op ongeveer vijf kilometer van de meet. Het was zwaar, maar Ellen deed het fantastisch door op iedereen te reageren."