Van Avermaet prolongeert zege Omloop Het Nieuwsblad

16:39 – Greg Van Avermaet (archieffoto) heeft voor het tweede jaar op rij Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De Belg van BMC Racing verschalkte opnieuw Peter Sagan in de sprint, dit keer werd Sep Vanmarcke derde. Het trio reed kilometers lang in de aanval.



Omloop Het Nieuwsblad 2017 was de laatste kans voor Tom Boonen om ook die koers op zijn naam te schrijven. Maar Tommeke kwam vanmiddag (zaterdag) nooit in de positie om te winnen. Door een massale valpartij in het peloton werd hij en onder anderen Alexander Kristoff en Lars Boom uitgeschakeld. Door die valpartij, op zo'n zestig kilometer van het einde, ontplofte de koers. Trek-Segafredo zag de chaos die ontstond als een kans en zette aan.



Het gebeurde allemaal achter een kopgroep van zes renners met daarin twee Nederlanders: Brian van Goethem en Mike Teunissen. Toen Sagan vanuit de groep met favorieten, die even daarvoor nog werd aangevoerd door Trek-Segafredo, aanzette, sleurde hij het veld nog verder uit elkaar. Teunissen en Van Goethem zagen Sagan nog voorbijkomen met Vanmarcke en Van Avermaet in zijn wiel, maar toen was al duidelijk dat de Nederlanders niet in staat waren om bij de favorieten te blijven.



Nadat Sagan, Van Avermaet en Vanmarcke de kop in de wedstrijd hadden overgenomen en andere renners op achterstand hadden gezet, volgde een tijdrit richting Gent. De groep met achtervolgers, met daarin onder anderen Luke Rowe en Philippe Gilbert, kwam maar niet dichterbij en moest lijdzaam toezien hoe de koplopers om de zege mochten gaan strijden.



De aanloop naar de sprint was vervolgens opvallend rustig. Van Avermaet zette aan, maar kwam niet weg. Daarna reed het trio gedisciplineerd naar de streep. Op een paar honderd meter van de finish was het Vanmarcke die aan een sprint begon, maar meteen door Van Avermaet werd overvleugeld. Sagan zat even ingesloten en kwam daarna te laat, net als vorig jaar.