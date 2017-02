Sagan heeft vrede met plek twee: "Kan niet altijd winnen"

18:02 – Peter Sagan werd net als vorig jaar tweede achter Greg Van Avermaet in Omloop Het Nieuwsblad. Weer spurtte de Belg slimmer op de laatste meters, maar Sagan had vrede met zijn nederlaag. "Je kunt niet altijd winnen", zei de Slowaak kort na afloop.



"Ik heb geen koerstactiek", biechtte Sagan voor de camera van Sporza op bij de start in Gent. "Ik ga er gewoon vrij in en dan zie ik wel hoe het loopt." Lopen deed het bij Sagan, die met nog zestig kilometer te gaan eigenhandig de groep met overgebleven favorieten uit elkaar trok. "Sep en ik hadden het moeilijk toen. Ik was zeker niet de sterkste vandaag", zou de uiteindelijke winnaar Van Avermaet na de koers vertellen.



"Ik kan niet altijd winnen", zei Sagan. De Slowaak had na afloop duidelijk niet veel motivatie om diepe analyses te wijden aan zijn tweede plaats in Gent. "Ik heb tijdens de koers veel werk gedaan en in de sprint had ik niet de benen om Greg te kloppen", vatter hij bondig samen.