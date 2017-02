Boonen noemt oorzaak valpartij, Debusschere mist KBK

18:22 – Het was zijn allerlaatste kans om de Omloop te winnen, maar het ging vandaag (zaterdag) niet zoals Tom Boonen gewenst had. De Belgische vedette, die na Parijs-Roubaix zijn fiets aan de kant zet, ging tijdens de openingsdag van het voorseizoen tweemaal onderuit. Na de tweede valpartij besloot hij op te geven, door pijntjes die hij na de eerste val had opgelopen. Jeugdige onkunde was volgens Boonen de oorzaak: "Sommigen hebben nog een gebrek aan vakkennis."



Gelaten stond hij de Belgische zender Sporza te woord. Boonen, die nog één laatste kans had om te schitteren in Omloop Het Nieuwsblad, had net moeten zien hoe Greg Van Avermaet werd gehuldigd. Boonen was zelf al een uur uit koers: een valpartij, die in eerste instantie onschuldig leek, bleek toch wat meer voeten in de aarde te hebben gehad dan verwacht. "Ik zat in derde positie na een bocht en toen ik even omkeek reed die jongen voor mij gewoon los mijn voorwiel onderuit. Dat is zoals met de vrachtwagen van de rechterrijbaan zonder te kijken naar links rijden en terug."



Na de tweede smak moest de 36-jarige lang wachten op materiaal. "Op een gegeven moment was onze achterstand meer dan drie minuten, en begonnen de auto's ons voorbij te rijden op leven en dood. Toen dacht ik: er is morgen met Kuurne-Brussel-Kuurne nog een dag. Dat bleek juist, want uiteindelijk is er niemand meer uit de achtergrond teruggekomen."



Debusschere mist Kuurne-Brussel-Kuurne

Jens Debusschere was minder fortuinlijk: de Belg van Lotto Soudal viel in de Omloop hard op zijn hoofd en werd na doktersonderzoek verboden om zondag in Kuurne van start te gaan. Zijn plaats in de koers zal worden ingenomen door ploegmaat Tiesj Benoot, die in de Omloop al snel moest afstappen.