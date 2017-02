Vanmarcke: "Vooraf had ik getekend voor derde plek"

19:52 – In de loop van deze editie van Omloop Het Nieuwsblad werd het vertrouwen bij Sep Vanmarcke in de winst steeds groter. De renner van Cannondale-Drapac moest echter genoegen nemen met de derde plaats. In de sprint werd hij verslagen door Greg van Avermaet en Peter Sagan.



"Voor de wedstrijd had ik getekend voor een derde plek, want dan weet je nog niet helemaal waar je staat op dit niveau", aldus Vanmarcke tegen Het Nieuwsblad. "Voor de heuvelzone voelde ik dat ik goed zou zijn en tijdens de heuvelzone bleek dat ook. En naarmate de wedstrijd vorderde, begon ik in mijn winstkansen te geloven."



"Het is moeilijk om tegen die mannen (Van Avermaet en Sagan, red.) te sprinten. Maar als ik op kop zou zitten, dacht ik dat ik een kans had", vervolgt Vanmarcke. "We hadden gezegd dat we niet gingen aanvallen en dat we met drie naar de finish gingen rijden. Toen Sagan doorreed, zat ik volledig à bloc en kon echt niet meer overnemen. Misschien verspilt Sagan soms wat te veel energie, maar hij is zodanig goed. Hij traint dan wat in de wedstrijd. Ik denk dat Sagan zich heeft laten ringeloren. We weten dat je op de Molenberg op positie één of twee moet zitten. De stenen liggen daar zo slecht dat je best op kop zit. Dus maakte ik daar tempo."



"Greg maakte zich misschien kwaad op mij dat ik op een bepaald moment niet meer meedraaide. Maar toen de voorsprong richting de minuut ging, kreeg ik orders om het rustiger aan te doen", verklaart Vanmarcke. "Zij (Van Avermaet en Sagan, red.) zijn allebei letterlijk kampioenen en ik won pas heel weinig. Dus dan is het ook niet heel onterecht dat ik eens een beurt oversla om te herstellen."