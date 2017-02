Sagan wint in Kuurne met machtige sprint vanuit kopgroep

16:34 – Peter Sagan heeft met een oppermachtige sprint Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. Na zijn tweede plaats van zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad, wist de Slowaakse wereldkampioen zondag wel te winnen in de eindsprint van een kopgroep. Jasper Stuyven, de winnaar van de vorige editie, werd tweede. Luke Rowe maakte het podium compleet.



Het duurde even voordat er een 'vroege' vlucht ontstond. Uiteraard zat daar een renner van Roompot-Nederlandse Loterij bij, dit keer was dat Sjoerd van Ginneken. Maar die vroege vlucht had weinig kans op de zege, zo was de verwachting vooraf en zo bleek uiteindelijk ook. Het scenario van massaspurt werd echter ook geen werkelijkheid.



Op de Oude Kwaremont besloot Zdenek Stybar namelijk gas te geven. Dat bleek later de beslissende zet in de koers. Althans, de zet waardoor er nog maar een stuk of twintig kanshebbers voor de zege overbleven. LottoNL-Jumbo miste daar massaal de slag, Sagan en Greg Van Avermaet zaten meteen goed van voren. Zaterdag had Van Avermaet de Slowaak nog verslagen in de sprint om de zege in Omloop Het Nieuwsblad.



De mannen achter de groep met favorieten leken kansloos, maar kwamen nog gevaarlijk dichtbij toen de samenwerking in de eerste groep uitbleef. Uiteindelijk was het uittredend winnaar Stuyven die er klaar mee was en een soloaanval inzette. Sagan twijfelde niet en schoot meteen in de achtervolging. Matteo Trentin sloot aan, net als Rowe en Tiesj Benoot even later.



In de finale werkte de nieuwe kopgroep van vijf goed samen. Daardoor wisten Van Avermaet en Arnaud Démare in de achtervolging niet meer terug te komen. In de kopgroep werd pas op anderhalve kilometer van de meet naar elkaar gekeken. Trentin ging als eerste aan, Rowe counterde en Sagan plaatste de beslissende versnelling op 250 meter van het einde. Stuyven ging nog wel aan, maar kwam niet meer in de buurt van Sagan.