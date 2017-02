Ewan wint slotrit Abu Dhabi, Costa pakt eindzege

18:31 – Op een natgeregend Yas Marina Circuit heeft Caleb Ewan (hier op archiefbeeld) de laatste etappe in de Ronde van Abu Dhabi op zijn naam geschreven. De kleine, rappe Australiër van Orica-Scott was Mark Cavendish (Dimension Data) en André Greipel (Lotto Soudal) te snel af.



Costa had zich zaterdag in de leiderstrui gereden door de koninginnenrit naar Jebel Hafeet op zijn naam geschreven. De kans dat de Portugees zijn leiderstrui nog zou kwijtraken in de slotrit, was klein. De laatste etappe van de Ronde van Abu Dhabi was namelijk zo vlak als een biljartlaken, over het Yas Marina Circuit.



De rit werd, zoals op voorhand al verwacht werd, beslist met een massaspurt. Ewan had de perfecte timing en verschalkte daarmee Cavendish. Costa rolde in de buik van het peloton over de meet en stelde daarmee de eindzege veilig, Tom Dumoulin eindigde als derde in het klassement.