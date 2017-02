Nederlanders reageren op Vlaams openingsweekend

18:38 – Het was voor de Nederlanders een Vlaams openingsweekend om snel te vergeten. Hoewel Roompot-Nederlandse Loterij zich weer liet zien in de ontsnappingen, kwam LottoNL-Jumbo niet in het stuk voor. Uiteindelijk bleek een twaalfde plaats in Omloop Het Nieuwsblad (Mike Teunissen) en een achttiende stek in Kuurne-Brussel-Kuurne (Dylan Groenewegen) het hoogst haalbare. WielerUpdate.nl zet wat reacties van de Nederlanders op een rij.



Boom: "Weekend om snel te vergeten"

Groenewegen: "Wist dat ik bergop niet mee kan komen"

Tankink: "Fiets in die van Boonen gevouwen"

Van Ginneken: "We zaten er weer bij"

Hofland: "Ik had goede benen"

Brand: "Ik zal nog lang blijven lachen"

Lars Boom had hoge verwachtingen van het Vlaamse openingsweekend, maar viel in beide koersen uit.Groenewegen zou aanvankelijk niet meedoen aan Omloop Het Nieuwsblad, maar ging toch van start. In Omloop Het Nieuwsblad zat hij achter de massale valpartij waardoor het peloton brak. In Kuurne-Brussel-Kuurne miste hij de slag op de Oude Kwaremont.Voor Tom Boonen was Omloop Het Nieuwsblad de laatste kans om ook die koers op zijn erelijst te zetten. Dat lukte niet, mede door een valpartij moest hij opgeven. Bram Tankink maakte het van dichtbij mee.De taak van de renners van Roompot-Nederlandse Loterij is simpel: meespringen met elke vroege aanval. Het blijft knap dat de oer-Hollandse formatie altijd meezit in grote koersen. Dit keer kleurde Brian van Goethem de vroege vlucht in De Omloop oranje, Sjoerd van Ginneken nam KBK voor zijn rekening.Moreno Hofland hield, ondanks dat hij niet in de eerste groep zat, een goed gevoel over aan Kuurne-Brussel-Kuurne. En dat was precies waarnaar hij op zoek was Maar het echte Nederlandse succes boekten de dames. Lucinda Brand won Omloop Het Nieuwsblad, Chantal Blaak werd tweede, Annemiek van Vleuten derde en Ellen van Dijk vierde.