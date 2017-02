Ontevredenheid bij Lotto-Jumbo na Openingsweekend

26 februari 2017 – Nico Verhoeven, race director bij Team LottoNL-Jumbo, is ontevreden over de verrichtingen van zijn ploeg in het Vlaamse openingsweekend. Zowel na Omloop Het Nieuwsblad als na Kuurne-Brussel-Kuurne was de beste renner van de Nederlandse formatie terug te vinden op plaats achttien. Op zaterdag was dat Timo Roosen, een dag later werd Dylan Groenewegen achttiende.



"Ik heb twee mooie wedstrijden gezien, maar wij waren niet goed genoeg. Mede door de omstandigheden verliezen we een aantal renners. Maar al met al kwamen wij gewoon tekort", moppert Verhoeven op de website van zijn team. Zondag verloor Lotto-Jumbo al vroeg Lars Boom en Maarten Wynants, die Groenewegen juist hadden moeten helpen op de Kwaremont. "Ook Tankink zou een man zijn die dit aan moet kunnen, maar hij gaf al snel aan dat hij niet in orde was. Als je dan ook nog Wynants en Boom verliest, wordt de spoeling wel heel dun." Ook Amund Grøndahl Jansen viel, maar kon later nog wel van dienst zijn in de achtervolging.



Verhoeven wil de uitvallers niet als excuus gebruiken. "Als er twintig man wegrijden, had er gewoon één van onze renners bij moeten zitten. We waren niet goed genoeg, maar zaten ook niet op de juiste plek."