De Bezemwagen: het wielerweekend op een hoop

27 februari 2017 – Het Vlaamse openingsweekend deed de harten van menig wielervolger sneller kloppen, net als het Nederlandse succes in de dameseditie van Omloop Het Nieuwsblad en de sterke klassementsrenners in Abu Dhabi. Er ligt een prachtig weekend achter de rug. Dit is De Bezemwagen, waarin we de feiten uit de koers op een hoop worden geveegd.



Vlaams genot in Gent en Kuurne

Aftellen, dat deed de liefhebber al weken. Aftellen tot Omloop Het Nieuwsblad, deel I van het Vlaamse openingsweekend. En het wachten werd beloond, de liefhebber kreeg een heerlijke koers te zien. De Belgische ogen waren gericht op de afscheidnemende Tom Boonen, die de koers nog nooit won. Maar na een valpartij verspeelde Tommeke ook zijn laatste kans. Een dag later weerhielden maagproblemen Boonen van deelname aan Kuurne-Brussel-Kuurne.



Gelukkig hadden de Belgische fans genoeg om voor te juichen dit weekend. Net als vorig jaar kleurden Greg Van Avermaet en Peter Sagan de koers. En net als vorig jaar schoot de Belg op het perfecte moment binnendoor in de laatste kilometer om vervolgens voor de Slowaak over de meet te komen. "Ik was niet de sterkste, wel de slimste", zou Van Avermaet na afloop eerlijk toegeven.





Een dag later zou Kuurne-Brussel-Kuurne een koers gaan worden voor de sprinters, zo was de lijn der verwachting. Vorig jaar liet Jasper Stuyven al zien dat daar niets van waar hoeft te zijn, dit jaar werd een massaspurt opnieuw afgewend. Sagan kreeg wat hij verdiende; de zege. Al hielp de concurrentie hem in het zadel door welwillend mee te werken aan het droomscenario van de Slowaak. In de straten van Kuurne stond er vervolgens geen maat op de versnelling van Sagan vanuit een kopgroep van vijf. "Ik wil de andere ploegen bedanken", zei Sagan daarna met een veelzeggende glimlach.



Nederlandse toppers

Wat staat ons deze week te wachten?

De Nederlandse topprestaties van de mannen waren niet in België, maar in Abu Dhabi te vinden. In de Ronde van Abu Dhabi lieten Tom Dumoulin, Bauke Mollema , Steven Kruijswijk en Robert Gesink allemaal zien met de beste klassementsrenners van de wereld mee te kunnen komen. Dumoulin werd uiteindelijk derde, vlak voor Mollema. Die Giro d'Italia met Dumoulin, Kruijswijk én Mollema aan de start gaat een bijzonder leuke ronde worden voor de Nederlandse wielerfans.Niet alleen het presteren van de Nederlander viel op in het Midden-Oosten, ook de discussie over schijfremmen laaide weer op nadat Owain Doull gewond raakte door het systeem bij een valpartij. Het peloton reageerde op het incident als door een hond gebeten. "Veiligheid van de renners (garanderen) voordat we nieuwe dingen proberen?", vroeg Wout Poels zich hardop af.Terug naar naar de jubelstemming, de dameseditie van Omloop Het Nieuwsblad in dit geval. Daarin hielden de Nederlandse dames huis . Lucinda Brand rondde sterk ploegenspel bij Team Sunweb met Ellen van Dijk af. Brand won, Van Dijk werd vierde en ook plek twee (Chantal Blaak) en drie (Annemiek van Vleuten) werden bezet door Nederlandse dames. Een dag later probeerden Van Dijk en Blaak het opnieuw in de Omloop van het Hageland , maar dit keer was de Belgische Jolien D'Hoore in de sprint de beste.Even op adem komen van het openingsweekend? Geen denken aan. Woensdag staat voor zowel de dames als de heren Le Samyn op het programma. In het weekend staat Strade Bianche (ook voor heren en dames) op de rol en begint de rittenkoers Parijs-Nice.Tot en met woensdag: Ronde van LangkawiWoensdag: Le SamynZaterdag: Strade BiancheZondag tot en met volgende week zondag: Parijs-NiceZondag: GP Industria & ArtigianatoZondag: Dwars door West-VlaanderenWoensdag: Le SamynZaterdag: Strade BiancheDoor: Benjamin de Bruijn