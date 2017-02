Acht hechtingen in gezicht Martin na val in Kuurne

17:10 – Tony Martin was de grote pechvogel van Kuurne-Brussel-Kuurne. De Duitser had zich stevig genesteld in de kopgroep, toen hij hard onderuit ging. Martin liep verwondingen aan zijn hoofd op, die met acht hechtingen behandeld moest worden.



Op Twitter plaatst Martin een foto van zijn eigen hoofd met de tekst: "Harde val in Kuurne-Brussel-Kuurne. Acht hechtingen. Ik hoop te starten in Parijs-Nice." Martin kwam samen met ploeggenoot Baptiste Planckaert ten val. Martin was meteen kansloos, Planckaert kon na een knappe achtervolging weer aansluiten bij de kopgroep en nog tiende worden.