Dumoulin kopman Team Sunweb in Strade Bianche

14:39 – Team Sunweb verschijnt komende zaterdag met Tom Dumoulin als kopman aan de start in de Strade Bianche. De Limburger krijgt in Toscane ondersteuning van Laurens ten Dam, Chad Haga, Wilco Kelderman, Georg Preidler, Ramon Sinkeldam, Mike Teunissen en Albert Timmer.



"Voor de Strade Bianche mikken we weer op een goed resultaat", aldus coach Aike Visbeek. "Na een solide start van het team in Australië, Oman en Abu Dhabi hopen we verder te bouwen op de prestaties die we daar hebben laten zien. We hebben een allround team met renners als Georg en Wilco om Tom tot ver in de finale te ondersteunen."



"We hebben ook renners met een veldritachtergrond als Mike en Ramon, van wie de ervaringen een belangrijke rol zullen spelen in de lastige onverharde delen", vervolgt Visbeek. "De veeleisende finale past bij onze renners, maar de Strade Bianche is uniek en kan daarom een gevecht tussen iedereen worden. Ik verwacht dat de koers een gevecht tussen een kleine groep renners aan de finish in de straten van Siena zal voortbrengen."