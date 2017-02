Lotto Soudal als Lotto Fix ALL en in blauwwit in Parijs-Nice

16:07 – Net als vorig jaar staat de ploeg niet als Lotto Soudal, maar als Lotto Fix ALL aan de start in Parijs-Nice. Naast de tijdelijke wijziging van naam rijdt de Belgische equipe ook met blauwwitte in plaats van rode kleding in de Koers naar de Zon. Fix ALL is een product van hoofdsponsor Soudal.



"Een team mag één keer per jaar met een aangepast shirt rijden en net als vorig jaar willen we daar gebruik van maken om Fix ALL in de kijker te plaatsen", aldus Marko Heijl, Sponsoring & PR-manager bij Soudal. "Fix ALL is op de markt in heel wat wielerminnende landen waar Lotto Soudal doorheen het jaar koerst."



"Uiteraard zal de deelname van Lotto Fix ALL aan Parijs-Nice voor de nodige publiciteit zorgen tijdens de uitzendingen", vervolgt Heijl. "Vorig jaar zette Tim Wellens de kers op de taart met zijn winst in de slotetappe in Nice, we hopen bij Soudal natuurlijk op nieuw sportief succes in de Lotto Fix ALL-outfit."