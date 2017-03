Van Keirsbulck verslaat Kirsch na loodzware Le Samyn

17:32 – Na een loodzware editie van Le Semyn, waar de renners ruim tweehonderd kilometer over kasseienstroken en door stortregens moesten afleggen, is Guillaume Van Keirsbulck als winnaar uit de bus gekomen. De Belg van Wanty-Groupe Gobert reed samen met Alex Kirsch (WB Veranclassic Aqua Protect) naar de meet en klopte de Luxemburger aldaar.



Met zeven achtervolgers op de hielen, waaronder Jesper Asselman van Roompot - Nederlandse Loterij en Jos van Emden (LottoNL-Jumbo), wist het in de slotfase van de koers weggesprongen tweetal Van Keirsbulck-Kirsch weg te blijven. Iljo Keisse, Florian Sénéchal, Frederik Frison, Frederik Backaert en Bert Van Lerberghe werkten hard samen met het Nederlandse duo, maar het mocht niet meer baten.



In een sprint-à-deux was het Kirsch die aanging, waarop Van Keirsbulck hem met een uiterste krachtsinpanning wist te verschalken. Hierdoor mag de 26-jarige Belg zich de opvolger van Niki Terpstra noemen: de Noord-Hollander was de vorige winnaar van Le Samyn, een koers die in het verleden overwinnaars kende als Wouter Weylandt, Jens Keukeleire en Kris Boeckmans.