Cancellara noemt eigen strook 'enorme eer'

Fabian Cancellara voelt zich vereerd dat zijn naam vanaf nu verbonden is aan de lastigste onverharde strook in de Strade Bianche. De organisatie vond dat de Zwitser deze onderscheiding verdiende nadat hij de voorjaarskoers maar liefst driemaal op zijn naam had weten te schrijven.



"Het is een enorme eer om deze onderscheiding te mogen ontvangen", laat de regerend olympisch tijdritkampioen weten op de site van de koers. "Het is een erg belangrijke wedstrijd en we hebben gezien hoe snel deze zich in de afgelopen zeven jaar wereldwijd heeft ontwikkeld. Ik ben er trots op dat ik de race driemaal heb weten te winnen. Dat blijft voor altijd een onderdeel van de historie van dit mooie evenement."



Cancellara wilde zich ook nog wel wagen aan een voorspelling over wie hem zaterdag op gaat volgen als winnaar van de Strade Bianche. "Ik kies voor Peter Sagan en Greg van Avermaet. Ze hebben in België al laten zien dat ze in een uitstekende vorm verkeren. Maar ik zou ook Stybar en Felline niet onderschatten."