Van Poppel niet naar Parijs-Nice, Vd Breggen is ziek

20:47 – Ook Danny van Poppel is afgehaakt bij Team Sky voor Parijs-Nice, de rittenkoers die komende zondag van start gaat. Eerder trok Wout Poels zich bij de Britse ploeg al terug voor het Franse evenement, omdat hij met een lichte knieblessure kampt.



Poels was de beoogde kopman bij Sky voor Parijs-Nice, maar die rol is nu voor Sergio Henao. Naast Van Poppel ontbreekt ook, in tegenstelling tot wat eerder gemeld werd, Kenny Elissonde in de definitieve selectie van Sky. Sebastian Henao en Michal Golas zijn de vervangers van Van Poppel en Elissonde.



Van der Breggen

Anna van der Breggen gaat zaterdag niet van start in de Strade Bianche. De olympisch kampioene op de weg is ziek, zo meldt haar ploeg Boels-Dolmans. De Toscaanse koers is de eerste WorldTour-wedstrijd van het seizoen voor vrouwen.