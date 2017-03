"Ik ga pas koersen met schijfremmen als iedereen het doet"

10:25 – Wereldkampioen Peter Sagan is van mening dat schijfremmen pas ingevoed moeten worden als alle renners ermee gaan en willen koersen. De Slowaak zegt dat in gesprek met Cyclingnews in aanloop naar Strade Bianche. Na nieuwe incidenten laaide het debat over het gebruik van schijfremmen op.



Strade Bianche zou door de voorspelde regen en de onverharde wegen in het parcours een ideale koers zijn voor het gebruik van schrijfremmen. De schijfrem is namelijk effectiever dan de velgrem. Sagan: "Ik ga geen schijfremmen gebruiken. Ik ben voor het gebruik van schijfremmen, maar alleen als iedereen ermee koerst - niet maar een paar renners."



Het gaat Sagan echter niet om de veiligheid, zo laat hij aan Cylingnews weten. "Veiligheid verliet het peloton al een tijd geleden", zegt Sagan enigszins cynisch. De reden zou eerder zijn dat het wisselen van een wiel met schijfrem langzamer gaat dan het wisselen van een wiel met een velgrem. De kans op lekke banden, en dus het belang van een snelle wisseling van wielen, is in Strade Bianche groot.



De discussie over schijfremmen houdt de gemoederen in het peloton al een tijdje bezig. Vorig jaar probeerden verschillende ploegen schijfremmen uit, totdat renners naar eigen zeggen verwondingen opliepen door schijfremmen. Na het incident met Fran Ventoso in Parijs-Roubaix werd de schijfrem tijdelijn in de ban gedaan door de UCI.



Dit jaar mocht de schijfrem weer gebruikt worden, maar werd opnieuw een discussie op gang gebracht door een incident. Bij een valpartij sneed een schijfrem dwars door de schoen van Owain Doull heen. Renners reageerden daarna verbolgen.