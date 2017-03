Kwiatkowski jubelt: "Dit is een onverwachte zege"

16:40 – Michal Kwiatkowski schreef vandaag (zaterdag) in Siena voor de tweede keer in zijn loopbaan Strade Bianche op zijn naam. De Pool heeft met die zege een droogte van bijna een jaar ten einde gebracht. "Ik ben hier zo geweldig blij mee, dit is een onverwachte zege voor me", jubelde hij na afloop.



"Na het moeilijke seizoen afgelopen jaar, kreeg ik veel vertrouwen van de ploeg. Nu betaalt de voorbereiding op dit seizoen zich uit", sprak Kwiatkowski direct na afloop na zijn zege. "Een tweede zege, dat is fantastisch", aldus de voormalig wereldkampioen die de koers ook in 2014 op zijn naam schreef.



Kwiatkowski analyseerde ook meteen hoe de koers zich ontvouwde in zijn voordeel: "Het spel begon op de Sante Maria-sectie, daar voelde ik me nog niet geweldig. Ik dacht: ik moet gewoon mijn eigen ding doen, dat is in mijn voordeel. Daarom ging ik ook zo vroeg al aan. Ik ben heel blij dat die tactiek werkte."