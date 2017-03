Dumoulin geniet van Toscane: "Wat was dit gaaf"

18:00 – Tom Dumoulin werd vandaag (zaterdag) vijfde in Strade Bianche. De Limburger van Team Sunweb liet zich in de finale zien, maar kon op het beslissende moment niet mee met de beste renners in koers. "Dit was niet mijn beste koers ooit, maar ik ben blij met het resultaat", zei Dumoulin na afloop.



Vooraf liet Dumoulin zijn liefde voor Italië en Strade Bianche spreken op Twitter. Onderweg leek de koers inderdaad op het lijf geschreven van Dumoulin. Maar in de finale moest hij passen toen latere winnaar Michal Kwiatkowski versnelde en onder meer Greg Van Avermaet, die als tweede eindigde, in de achtervolging schoot. "Dit was niet mijn beste koers, niet mijn slimste en ik was niet de gelukkigste, maar ik oh, wat was dit gaaf."



"De koers ontplofte snel", blikte Dumoulin terug. Door een grote valpartij brak het peloton en kwamen de favorieten al vroeg op de eerste rijen van de koers terecht. Dumoulin: "Ik kon gelukkig om die grote valpartij heen sturen en naar de eerste groep rijden. Die inspanning was goed, maar zorgde er misschien ook voor dat ik in de finale minder over had. Ik kwam net iets tekort om mee te komen met de beste renners vandaag. Maar ik ben blij met mijn vijfde plaats."



Wilco Kelderman had minder geluk. De ploeggenoot van Dumoulin bij Team Sunweb viel en brak bij die valpartij zijn vinger. Het is nog niet duidelijk of die kwetsuur gevolgen heeft voor zijn deelname aan de Tirreno-Adriatico.