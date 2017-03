Wellens looft Kwiatkowski: "Knappe inspanning van hem"

10:20 – Michal Kwiatkowski was zaterdag de sterkste in Strade Bianche. Hij reed weg uit een groepje met Tim Wellens en Zdenek Stybar. De nummers drie en vier van de Italiaanse koers moesten allebei erkennen dat de Pool de sterkste was, al gaven ze de renner van Team Sky ook net iets te makkelijk de ruimte.



"Toen Kwiatkowski een gat had geslagen keken we in eerste instantie naar elkaar, niemand voelde zich geroepen het dicht te rijden", vertelde Wellens op de website van Lotto-Soudal. "Het was een knappe inspanning van hem. We reden nadien goed samen met ons drie, maar konden hem niet meer bijhalen. Ik zat alleszins op mijn limiet in de achtervolging."



Dat merkte de Belg ook in steile slotkilometer. "Greg van Avermaet begon de sprint en was duidelijk de beste. Stybar kon ik nog voorbij steken voor de laatste bocht. Het was een eerlijke koers, iedereen staat op de plaats die hij verdient."



Voor Stybar was de vierde plek wel een kleine teleurstelling. "Toen Michal aanviel twijfelden we een beetje. Hij sloeg een gaatje en toen was het lastig om hem terug te halen. Mijn benen waren goed vandaag, maar het resultaat stelt me dan iets teleur. Tegelijkertijd is het een motivatie voor me. Ik hoop mijn vorm in de komende koersen mee te nemen en mijn eerste zege van het seizoen te behalen."