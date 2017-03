Kelderman mist Tirreno vanwege een gebroken vinger

12:12 – Wilco Kelderman zal woensdag niet aan de start van Tirreno-Adriatico verschijnen. De Nederlander van Team Sunweb brak zaterdag in Strade Bianche zijn vinger bij een valpartij en is zodoende niet fit voor de Italiaanse rittenkoers, zo meldt de ploeg op haar website.



Het is nog niet bekend door wie Wilco Kelderman vervangen zal worden, dat zal in de komende dagen bekend worden. In de ploeg van Sunweb rijden in ieder geval de Nederlanders Tom Dumoulin, Ramon Sinkeldam, Mike Teunissen en Albert Timmer. Zij worden bijgestaan door de Amerikaan Chad Haga, de Deen Søren Kragh Andersen en de Oostenrijker Greorg Preidler.



Kelderman, die het seizoen redelijk goed begonnen was met een negen plaats in de Tour Down Under, moet er nu werk van maken om met een kleine maand terug te keren in het peloton. Begin april staat zijn volgende koers, de Ronde van het Baskenland, namelijk op het programma.