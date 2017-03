Démare wint in Parijs-Nice, favorieten op achterstand

16:53 – De openingsrit van Parijs-Nice, een etappe van 148,5 kilometer van en naar Bois-d'Arcy, is gewonnen door Arnaud Démare. De Franse FDJ-renner klopte Julian Alaphilippe (Quick Step Floors) in een sprint-à-deux. In het aanstormende peloton wist Alexander Kristoff de spurt om de derde plaats te winnen.



Het weer speelde een bijzonder grote rol in de Koers naar de Zon: onder meer Romain Bardet (die onderuit ging), Alberto Contador, Ilnur Zakarin en Richie Porte moesten door waaiers verstek laten gaan. De koers werd hardgemaakt door Quick Step en Lotto FixAll (zoals Lotto Soudal deze week door het leven gaat). Zij zorgden ervoor dat het groepje koplopers, dat weg was gesprongen, werd ingelopen.



Alaphilippe liet de koers op een paar kilometer voor de streep ontploffen, waardoor topsprinters als Marcel Kittel en Bryan Coquard moesten lossen. Slechts Démare kon volgen, iets wat beslissend bleek. Kristoff versloeg, op negen tellen van Démare en Alaphilippe, Philippe Gilbert en Romain Hardy om de derde plaats.



Logischerwijs is Démare de eerste leider in Parijs-Nice: de Koers naar de Zon vervolgt morgen (maandag) met een rit van bijna tweehonderd kilometer. Deze voert de renners van Rochefort-en-Yvelines naar Amilly.