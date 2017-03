Kruijswijk zegt klassement vaarwel: "Ik herstelde niet meer"

18:23 – Voor Steven Kruijswijk is Parijs-Nice desastreus begonnen. De klassementsman van LottoNL-Jumbo verloor direct twee minuten en 28 seconden in de door Arnaud Démare gewonnen openingsetappe. Hoewel flink veel andere klassementsmannen ook tijd verloren op de winnaar, lijkt een goede klassering ver weg.



"Als ploeg missen we gewoon volledig de slag", vertelt Kruijswijk tegen Het Algemeen Dagblad. "Ik zat er eerst nog redelijk goed bij in de achtervolgende groep, maar toen ging ik zelf onderuit. Ik kwam nog terug, maar herstelde niet meer. Op vijf kilometer voor de streep was ik helemaal klaar en moest ik ook uit die groep lossen. Dat is wel kut."



Kruijswijk zal zich nu vooral moeten richten op een dagsucces. Woensdag is er een korte tijdrit met finish op Mont Brouilly, waarna de etappes van vrijdag, zaterdag en zondag bergop gaan. Die van zaterdag heeft als enige aankomst bergop. De finish ligt dan op de Col de la Couillole, al is er tijdens de vrijdagrit wel een steile laatste kilometer.