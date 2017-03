Bardet accepteert diskwalificatie: "Dachten niet goed na"

5 maart 2017 – Romain Bardet geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt in de eerste rit van Parijs-Nice. De Franse renner van AG2R La Mondiale werd na de etappe van zondag gediskwalificeerd omdat hij te veel aan de ploegleiderswagen heeft gehangen. Bardet kwam twintig kilometer voor de finish ten val en probeerde zo snel mogelijk terug te keren in zijn oorspronkelijke groep, maar overtrad daarbij de regels.



"We hebben een fout gemaakt omdat we op een sleutelmoment in de etappe niet goed nadachten, wat vooral werd veroorzaakt door mijn valpartij en de omstandigheden in de fantastische en vermakelijke etappe", aldus Bardet in een persbericht van zijn team na de door waaiers gesierde etappe. "Ik heb enorm veel spijt van mijn actie, want niets rechtvaardigt de enorme assistentie die ik heb gekregen van een ploegauto."



"Deze actie, waarvoor nog te vaak een oogje wordt dichtgeknepen in het peloton, moet goed in de gaten worden gehouden om de integriteit van onze sport te waarborgen", stelt Bardet. "Mijn welgemeende excuses aan de organisatie en fans. Ik kwam met een enorm verlangen en in de overtuiging een grote rol te spelen in de koers naar Parijs-Nice."