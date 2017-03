Voorbeschouwing: van Tyrrense naar Adriatische kust

8:00 – Hoe staan Tom Dumoulin en Bauke Mollema ervoor richting de Giro d'Italia? Het zou zomaar kunnen dat we tijdens de Tirreno-Adriatico een antwoord gaan krijgen op die vraag. Parijs-Nice mocht afgelopen zondag aftrappen, komende woensdag begint de Tirreno-Adriatico. Evenals haar Franse tegenhanger kan de Italiaanse koers op een sterk deelnemersveld rekenen. WielerUpdate.nl blikt vooruit.



(Bijna) alle grote namen starten in Italië

Voor Mollema en Dumoulin loopt alles op rolletjes richting de honderdste editie van de Giro, waar beide Nederlanders met grote klassementsambities van start gaan. Mollema won dit jaar al de Ronde van San Juan en liet sterke benen zien in de koninginnenrit van de Ronde van Abu Dhabi. Dumoulin was daar zelfs nog iets beter dan zijn landgenoot en werd bovendien knap vijfde in Strade Bianche zaterdag. De grote vraag is nu of Mollema en Dumoulin ook overeind blijven in het sterke deelnemersveld dat aan de start verschijnt van de Tirreno-Adriatico.De uitblinkers van de eerste voorjaarsklassiekers zijn namelijk allemaal aanwezig: Greg Van Avermaet, Peter Sagan ( mits fit genoeg ), Tim Wellens, Michal Kwiatkowski en Sep Vanmarcke mogen hun kunsten vertonen in de zevendaagse ronde, die de renners van de Tyrreense naar de Adriatische kust voert. Er staan naast Mollema nog twee renners aan de start die al een meerdaagse wonnen dit jaar. Rui Costa als winnaar van de Ronde van Abu Dhabi en Nairo Quintana als de winnaar van de Ronde van Valencia.

Daarmee zijn ook direct de hoofdrolspelers van de afgelopen edities benoemd: Van Avermaet zegevierde in 2016, de Belg hield één tel over ten opzichte van Sagan. Een jaar eerder was Quintana de gelukkigste, door Mollema af te troeven. Op de startlijst van 2017 vinden we met Bahrain Merida-kopman Vincenzo Nibali nog een (tweevoudig) oud-winnaar in een ronde waar Thomas Dekker elf jaar geleden victorie kraaide.



LottoNL-Jumbo reist met Jurgen Van den Broeck, Lars Boom en Robert Gesink als blikvangers af naar Italië - Jos van Emden (Dwars door West-Vlaanderen) en Primoz Roglic (eindklassement Ronde van Algarve) hebben in 2017 al het zoet van de overwinning mogen proeven. Juan José Lobato zal eropuit zijn om zijn mislukte Abu Dhabi Tour goed te maken. Bij Team Sunweb gaat Dumoulin de kar trekken. Hij kan niet rekenen op de hulp van Wilco Kelderman, die in Strade Bianche zijn vinger brak. Mollema ziet bij Trek-Segafredo landgenoten Koen de Kort en Boy van Poppel terug in de ploegbus.

Tijdrijden en bergbeklimmen

Zoals het in de afgelopen jaren vaker gebruikelijk was, wordt de Tirreno geopend met een teamtijdrit. Voor Van Avermaet en Nibali de ideale kans om een gaatje met de concurrentie te slaan, Sagan moet de schade beperkt houden. De 22,7 kilometer rondom Lido di Camaiore moeten een waar spektakelstuk worden: meerdere teams (BMC, Astana, Bahrain Merida, Orica Scott, Quick Step Floors) komen met zwaar tijdritgeschut aangezet.

Na de ploegentijdrit gaan we op dag twee direct de hoogte in: er staat de renners met een rit van 228 kilometer een lange dag te wachten. De etappe naar Montalto die Castro moet een sprintersfeestje worden, alvorens de Koninginnerit voor zaterdag op het programma staat. La Colonnetta, Piè di Morra en de Terminillo worden bedwongen. Heuvelachtige koersen staan gepland voor zondag en maandag, het slotstuk is een korte individuele tijdrit.

Rittenschema Tirreno-Adriatico 2017

woensdag 8 maart, etappe 1: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (ploegentijdrit): 22,7 kilometerdonderdag 9 maart, etappe 2: Camaiore – Pomarance: 228 kilometervrijdag 10 maart, etappe 3: Monterotondo Marittimo – Montalto di Castro: 204 kilometerzaterdag 11 maart, etappe 4: Montalto di Castro – Terminillo: 171 kilometerzondag 12 maart, etappe 5: Rieti – Fermo: 209 kilometermaandag 13 maart, etappe 6: Ascoli Piceno – Civitanova Marche: 168 kilometerdinsdag 14 maart, etappe 7: San Benedetto del Tront – San Benedetto del Tront (tijdrit): 10 kilometer