Roompot - Nederlandse Loterij ook in E3 Harelbeke

16:49 – Het zit de ploeg van Roompot - Nederlandse Loterij mee de laatste dagen: nadat de procontinentale formatie al uitgenodigd werd voor de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Zwitserland, werd maandag bekend dat het team haar kunsten ook mag vertonen in E3 Harelbeke.



Evenals in de bovengenoemde koersen kreeg Roompot een wildcard van de organisatie: de equipe heeft zich in de voorbije twee maanden zeer constant weten te bemoeien met vluchtpogingen in allerlei koersen. Winnen deden ze dit jaar echter nog niet.



Ook Wanty-Groupe Gobert, WB Veranclassic Aqua Protect, Gazprom-RusVelo, Veranda's Willems-Crélan, Sport Vlaanderen-Baloise en Direct Energie worden aan de start verwacht op vrijdag 24 maart. De zestigste editie van E3 Harelbeke gaat dan van start: Michal Kwiatkowski is de regerend winnaar.