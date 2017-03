Colbrelli juicht: "Grootste zege van mijn loopbaan"

6 maart 2017 – Het is een dag om niet snel te vergeten voor Sonny Colbrelli. De renner van Bahrain-Merida kwam maandag als eerste over de streep tijdens de tweede etappe van Parijs-Nice en boekte naar eigen zeggen 'zijn grootste zege ooit'.



In een reactie via zijn ploeg laat de 26-jarige Italiaan weten dolblij te zijn met zijn etappezege. "Het is een speciale dag voor mij", zegt hij. "Dit is de grootste zege van mijn loopbaan. Het was een zware etappe, maar ik had een geweldige sprint in huis. Ik was bang dat ik op de laatste meters nog bijgehaald zou worden, maar gelukkig wist ik het vol te houden."



Colbrelli is bezig aan zijn eerste seizoen bij Bahrain-Merida, hiervoor droeg hij het tenue van Bardiani CSF.