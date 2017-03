Peloton lijdt in Parijs-Nice: "Weet niet of ik nog zo'n dag aankan"

11:06 – Parijs-Nice is tot dusver een slopende wedstrijd. Tijdens beide etappes in Frankrijk werd het peloton volledig uiteen geslagen. Veel renners spreken dan ook van een van de zwaarste koersen, die ze hebben moeten afwerken.



"Ik heb nog nooit zo hard getrapt en zo'n wattages bijeen gefietst als vandaag. Dit was één van mijn zwaarste dagen op de fiets", vertelt Oliver Naesen van AG2R La Mondiale na de rit waarin hij zevende werd tegenover Het Laatste Nieuws. "Je moet voortdurend je stuur goed vasthouden of je ligt met deze wind tegen de grond. Je hebt ook amper tijd om te drinken. Ik heb slechts twee bidons gedronken en twee koekjes gegeten. Dat is echt heel weinig. Normaal eet ik op een rit van 200 kilometer twintig koekjes en drink ik acht bidons."



Ook Philippe Gilbert, die tegen het eind van de etappe solo ten aanval trok, erkende dat het zeer lastig was. "De laatste tien kilometer waren echt zwaar. De wind blies zo sterk tegen, ik haalde met moeite 40 per uur." Toch spreekt de Belgisch kampioen niet over een unieke dag. "We hebben zelfs al in slechtere omstandigheden gekoerst. Milaan-Sanremo van 2013 was tien keer erger dan dit, om maar iets te noemen. Het ging wel, en zo koud is het nu ook weer niet."



Zijn jonge ploeggenoot bij Quick-Step Floors, Julian Alaphilippe (24), had het er blijkbaar lastiger mee. Zo blijkt uit een foto op Instagram.





Toch blijkt ook dat enkele ervaren rotten wel klaar zijn met het slechte weer. "Ik weet niet of ik nog zo'n dag aankan", meldt de dertigjarige Simon Geschke van Team Sunweb.Volgens André Greipel - de nummer acht van maandag - verdient iedereen die de koers heeft uitgereden de nodige complimenten. "De rest van de dag hou ik het bij warme thee."Zijn ploeggenoot Moreno Hofland laat na afloop van de koers vooral de beelden voor zich spreken.Alexander Kristoff wil vooral beter weer zien in de komende etappes.Het lijkt erop dat de Noorse sprinter zijn zin krijgt. In Startplaats Chablis regent het vooralsnog niet en de temperatuur ligt ook iets hoger dan de voorbije dagen. Wel staat er een aardig windje vanuit het noordwesten, waardoor de wedstrijd ongetwijfeld weer in hoog tempo zal verlopen.