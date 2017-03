Groenewegen boos na val: "Hebben een dure fout gemaakt"

19:59 – Dylan Groenewegen kwam in de finale van de derde etappe in Parijs-Nice ten val. De sprinttrein van LottoNL-Jumbo nam de linkerkant van een rotonde waardoor de Nederlands kampioen ten val kwam. Groenewegen baalde na afloop enorm en stelde dat zulke fouten op dit niveau niet meer gemaakt mogen worden.



Op de website van zijn ploeg was Groenewegen duidelijk. "We hebben een dure fout gemaakt. Ik voelde mij goed en we bleven wachten tot het juiste moment. De klimmetjes kwamen we goed over en we waren goed op weg. Dan maken we een grote fout door aan de verkeerde kant van de rotonde te zitten. Dat mag niet gebeuren in dit soort koersen. In dit deelnemersveld mag je geen fouten maken", aldus de sprinter.



Groenewegen, die Sam Bennett uiteindelijk de ritwinst zag pakken, beseft dat de sprinttrein van LottoNL-Jumbo nog flink wat ervaring kan gebruiken. "We zijn vorig jaar met dit project gestart en we willen dit jaar weer een stap maken. Dat moet snel gebeuren. Nu ben ik nog even heel teleurgesteld, maar over twee dagen krijgen we een nieuwe kans", besloot hij.