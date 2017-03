Mountainbikers vanwege veiligheid niet naar EK in Istanbul

14:14 – De Nederlandse mountainbike-selectie zal niet afreizen naar Istanbul, waar van 27 tot 30 juli de Europese kampioenschappen worden gehouden. Volgens de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) is de situatie in Turkije niet veilig.



De KNWU heeft de beslissing om niet naar Istanbul te gaan na overleg met de sporters en begeleiders genomen. Doordat de noodtoestand nog altijd van kracht is in Turkije, acht de wielrenunie de situatie niet veilig genoeg. "Het is vervelend dat we deze beslissing moeten nemen", zegt bondscoach Gerben de Knegt (foto). "Maar de veiligheid van de renners en begeleiding gaat voor het sportieve belang."



Naast Nederland hebben ook Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland al laten weten niet richting Istanbul te vertrekken.