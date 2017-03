Greipel was dinsdag 'echt kwaad': "Vandaag moest het beter"

21:40 – In de laatste drie dagen in Parijs-Nice zijn de klassementsmannen aan zet en dus was het donderdag de laatste kans voor de sprinters in de Franse rittenkoers. André Greipel was degene die mocht juichen in Bourg-de-Péage. De Duitser van Lotto Soudal redde het voor Arnaud Démare en Dylan Groenewegen.



"Het was het grote doel om een etappe te winnen hier in Parijs-Nice waar een groot deel van de beste sprinters ter wereld aan de start stonden", aldus Greipel in een persbericht van zijn ploeg. "Arnaud Démare rijdt heel indrukwekkend voor het ogenblik. Ik ben blij dat ik hem vandaag kon verslaan. Uiteraard was ik dinsdag heel ontevreden dat ik pas zevende werd. Ik was toen echt kwaad op mezelf. Vandaag moest het beter."



"De laatste zeven kilometer van deze etappe moesten we opboksen tegen een sterke tegenwind, wat het niet eenvoudig maakte om voorin te blijven. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van mijn ploeg. Ik slaagde erin in een uitstekende positie aan de sprint te beginnen", vervolgt Greipel. "De aankomststrook was licht oplopend en lag me perfect. Ik ben heel gelukkig met deze zege. De komende dagen zal ik mijn best doen om Tony Gallopin te helpen waar ik kan. Zaterdag wordt het zeker een man-tegen-mangevecht. Tony is heel goed en ik denk dat hij deze Parijs-Nice kan winnen."



Gallopin staat tweede in het algemeen klassement, op 33 tellen van leider Julian Alaphilippe.