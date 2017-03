"Vd Broeck was behoorlijk geschaafd en voelde zich duizelig"

21:55 – Team LottoNL-Jumbo moet het in het vervolg van Tirreno-Adriatico stellen zonder Jurgen Van den Broeck. De Belgische renner kwam donderdag in de tweede etappe in de afdaling richting de Volterra ten val.



Van den Broeck kwam met zijn wiel in een richel en smakte vervolgens hard tegen het asfalt. Volgens ploegleider Addy Engels was het duidelijk dat hij niet meer verder kon. "Hij was behoorlijk geschaafd en hij voelde zich erg duizelig. Toen hij weer op de fiets stapte moest hij vanwege de duizeligheid snel weer gaan zitten. In overleg met de arts hebben we besloten om hem uit koers te halen", zegt Engels op de website van Lotto-Jumbo.



Kopmannen Primoz Roglic en Robert Gesink eindigden in het peloton, op negen seconden van winnaar Geraint Thomas. Ze staan nu respectievelijk veertiende en vijftiende in het algemeen klassement. Engels: "Ondanks het ongeluk van gisteren heeft Primoz laten zien dat er met zijn benen niks mis is en ook Gesink is in orde".