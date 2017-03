Verbaasde Dennis erft leiderstrui Tirreno-Adriatico

17:35 – Sinds de ploegentijdrit van woensdag is de Maglia Azzurra al in handen van BMC Racing, maar elke dag heeft het nog een andere eigenaar gekregen. Woensdag werd Damiano Caruso gehuldigd, gisteren mocht Greg Van Avermaet juichen en vandaag is Rohan Dennis eigenaar geworden van de leiderstrui in Tirreno-Adriatico. De Australiër drukte zijn wiel net voor ploegmaat Van Avermaet over de streep en is door de kleine verschillen zodoende de nieuwe nummer één.



"Ik had niet verwacht om hier te staan", zei een verbouwereerde Dennis na afloop van de etappe naar Montalto di Castro. "Tejay van Garderen is onze leider", voegde de Australische tijdritspecialist daar aan toe. Met de bergetappe naar de Terminillo op het programma lijkt het onwaarschijnlijk dat Dennis de leiderstrui langer dan een dag kan behouden: de loodzware rit omvat drie lastige beklimmingen.



Van Avermaet staat nog wel tweede in het klassement, gelijk in tijd aan zijn collega. Ook Caruso heeft een +0 achter zijn naam staan, de Italiaan staat momenteel nog op de derde plaats.