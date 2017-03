Kruijswijk door verkoudheid niet meer van start in Parijs-Nice

10:16 – Steven Kruijswijk verschijnt niet meer aan de start voor de zevende etappe van Parijs-Nice. Dat maakt LottoNL-Jumbo zaterdagochtend bekend via Twitter. De Nederlander kampt al enkele dagen met een verkoudheid en zag zijn achterstand in het klassement vrijdag oplopen.



Kruijswijk kende vrijdag in de eerste echte bergetappe van Parijs-Nice een slechte dag. Hij kwam ruim een kwartier na dagwinnaar Simon Yates over de streep. "Zijn verkoudheid is er door de slechte weersomstandigheden van de eerste vier dagen niet beter op geworden", aldus ploegleider Nico Verhoeven vrijdag op de website van LottoNL-Jumbo. "We wisten dat het moeilijk zou worden om aansluiting te houden. Hij had geen overschot en kwam al snel in de problemen. Als je zo vroeg moet lossen, is het een heel lange dag."



Op Twitter laat de Nederlandse ploeg zaterdag weten dat Kruijswijk niet meer van start gaat. "Steven Kruijswijk start helaas niet in Parijs-Nice. Hij kampt al vanaf de eerste dag met een verkoudheid en het is er niet beter op geworden", zo valt er te lezen. Kruijswijk was de nummer 68 in het algemeen klassement.



[twitter,LottoJumbo_road/status/840484051328864256]